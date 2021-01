Mou, de nuevo al azote de la Premier: "La suspensión fue poco profesional"

El 2021 no ha cambiado a José Mourinho. El técnico portugués, en su última rueda de prensa, evidenció su desacuerdo con la Premier League por la suspensión del Tottenham-Fulham. Una crítica a la competición que regresa. Ya tuvo episodios similares en el pasado.

En la previa del encuentro ante el Leeds United, Mou aprovechó su cara a cara con los medios para dejar clara su postura sobre el tema. Con su habitual ironía, el luso fue claro.

"No quiero hablar mucho de ello, pero sentí que fue poco profesional la manera en la que se suspendió el partido", subrayó 'The Special One', que ya en el día del encuentro evidenció su enfado en redes sociales.

"Nos estábamos preparando para ese encuentro y eso perturbó nuestra semana de trabajo", añadió Mourinho, mosqueado por esa decisión de la Premier League.

Tras ello, ahora el cuadro 'spur' afronta su compromiso de este fin de semana ante el Leeds en ese choque de estilos ante el equipo de Marcelo Bielsa.