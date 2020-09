Mou dinamitó su propio vestuario

Mou es bien conocido no solo por ser de los mejores entrenadores del mundo, sino por hablar claro. Lo hizo tras la derrota ante el Everton de Ancelotti y criticó la falta de tensión de sus jugadores en algunas facetas del juego. Varios ex futbolistas lo analizaron.

"No me ha gustado el equipo. Hemos estado vagos en la presión, consecuencia de una mala forma física. Algunos jugadores no han tenido pretemporada, no quiero hablar de ello. Estoy decepcionado. Presión vaga, eso es lo que quiero decir. Arriba hemos hecho una presión vaga, y ello crea situaciones de desventaja para el resto del equipo", afirmó José en rueda de prensa.

Y Mark Bosnich, ex guardameta que jugó en el Aston Villa, el United o el Chelsea, vio de venir una bomba en el vestuario: "Cuando jugaba, eran muchos los entrenadores que recomendaban no criticar así en público a los jugadores o, de lo contrario, se arriesgarían a perder al vestuario. Cuando escuché las declaraciones de Mourinho, pensé que eso sería un gran riesgo. A menos que esté 100% seguro de que nada de lo que diga influirá. Pero no creo que ese sea el caso".

"Mourinho está esperando tener reacción de los jugadores, pero si pierde a uno de ellos, traerá cuatro o cinco más y ese podría ser el camino a la destrucción del vestuario", añadió. La única reacción pública fue la de Ben Davies, que también habló tras el choque.

"Creo que todos hicieron lo mejor que pudieron en el campo. Dimos todo lo que teníamos. Y no tengo ninguna duda de mis compañeros. Es verdad que la actuación no fue la mejor", dijo el futbolista. Habrá que ver si las declaraciones de Mou logran una reacción... o que los suyos se pongan en su contra.