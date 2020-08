Mou llegó con los cuchillos afilados al Tottenham: "Dele Alli, eres un vago"

La llegada de José Mourinho sacó lo mejor de un Tottenham que había quemado el ciclo de Mauricio Pochettino y necesitaba un cambio radical.

Pronto, Amazon estrenará el documental 'All or Nothing: Tottenham Hotspur', en el que se ve cómo es realmente el portugués con sus pupilos.

'Daily Mail' ha publicado varias de sus mejores frases. Mou se centró en Dele Alli nada más llegar. "Eres un maldito vago. Voy a ser un grano en el culo para ti y eso es algo bueno. ¿Dónde está Dele? Me doy cuenta de que eres muy vago en los entrenamientos. No necesito ver más. Eres un vago", le soltó al principio.

Con el internacional inglés fue especialmente insistente: "No voy a ser tu padre sino tu entrenador. Ya tienes un padre. Voy a decirte lo que pienso y puedes mandarme a la mierda. Hay una gran diferencia entre un jugador constante y otro de momentos. Deberías exigirte más".

En relación a Harry Kane, Mou también dejó una de sus grandes perlas: "La realidad es que mi dimensión es universal y eso te puede ayudar a ti también".

Para concluir, el luso se atrevió a comparar este Tottenham con el Manchester United que él mismo dirigió. "No acepto por como soy no ganar nada. No lo acepto. Aquí tengo mejores jugadores de los que tenía en el United. Este es un equipo por explotar...", dejó claro.

Además, en otro anticipo del documental, Mourinho dudó de la calidad de Aurier. Fue en el partido ante el Olympiacos en el que los 'spurs' se vieron obligados a remontar: "Tengo miedo de ti como marcador, eres capaz de hacer un penalti absurdo con el VAR. Te tengo miedo...".