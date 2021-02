"Mou me dijo que Valdano no me quería el día antes del cierre de mercado"

Tras regresar al fútbol español de la mano del Racing Murcia, de Tercera División, Royston Drenthe ofreció unas declaraciones al diario 'AS' en las que habló de su actual momento como jugador.

El neerlandés ya ha podido debutar con su nuevo equipo y hasta ha celebrado ya su primer gol, nada más y nada menos que en su primera titularidad ante el Lorca FC.

Ante el citado medio, Drenthe explicó cómo fue su llegada a la Tercera División Española: "Yo estaba jugando en el Kozakken Boys, un club de la Tweede Divisie de mi país, Holanda, y mi primo, Rajiv van La Parra, que vino a jugar al Logroñés en noviembre del año pasado me llamó para decirme que el agente que le trajo a España contactó con el dueño del Racing Murcia, Morris Pagniello, porque quería ficharme. Empezamos las negociaciones, llegamos a un acuerdo y aquí estoy".

"He firmado hasta final de temporada. A ver si conseguimos el objetivo de jugar el 'play off' y después ascender, y entonces a ver qué quiere el club y qué quiero yo. Yo soy un ganador, siempre lo he sido, y no he venido a pasar el rato, sino a poner todo de mi parte para ayudar al Racing Murcia a subir a Segunda División B", añadió el jugador.

Además, dejó claro que no pone fecha a su retirada: "Tal y como estoy ahora físicamente y cómo estoy jugando, creo que puedo dar mucho más en el fútbol. En abril cumpliré 34 años, quiero seguir en activo y voy a seguir cuidándome, porque no quiero retirarme todavía".

También tuvo tiempo Drenthe de recordar su fichaje por el Real Madrid y cómo decidió rechazar al Barcelona para vestir de blanco: "A muchos de mis familiares les gustaba el Barça, pero mi padrastro, con el que yo tenía una gran relación, era muy del Madrid por Ronaldo y me fue inculcando ese sentimiento desde pequeño. Así que cuando llegó la oferta del Madrid años más tarde, no me lo pensé demasiado, además de que Mijatovic hizo mucho para que yo pudiera cumplir mi sueño de jugar en el Bernabéu".

Y del mismo modo que recordó su llegada, también habló del día de su brusca salida del Santiago Bernabéu: "Yo creo que Schuster, Juande y Pellegrini sí confiaban en mí, lo que ocurre es que el Madrid es un club muy grande, con grandísimos jugadores y no todos cabíamos en el once. Incluso Mourinho, al principio de la pretemporada de 2010, cuando llegó, contó conmigo, pero un día antes de cerrarse el mercado de verano me llamó para decirme que me tenía que ir cedido, le pregunté por qué, y me contestó que era decisión de Valdano".

"No es cierto que volví al fútbol porque estaba arruinado"

Drenthe también quiso poner fin a un rumor que no deja de sonar sobre su pasado: "No es cierto que volviera al fútbol porque estuviese arruinado. En el Sparta de Róterdam mi sueldo no era poca cosa, pero sí normalito. Es verdad que he hecho cosas que no me han salido bien, pero no me he quedado con las manos cruzadas, cuando ha habido problemas, he intentado resolverlos".

Finalmente, el neerlandés explicó cómo es ser padre de siete hijos con cuatro mujeres diferentes: "Intento tener una relación muy estrecha con todos, aunque sean de cuatro madres diferentes, y entre ellos se conocen, saben que son hermanos y me he preocupado de todos desde el primer día. Tres ya son relativamente mayores, con 12, 11 y 10, y habló con ellos muy a menudo. Con los más pequeños cada vez que puedo los veo, pero se me hace difícil no estar más con ellos".