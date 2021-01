"Mou me usó para mostrar a la gente su poder en el vestuario"

El Burton Albion nombró recientemente nuevo entrenador a Jimmy Floyd Hasselbaink y el ex jugador ha sido noticia una vez más por una entrevista con 'Daily Mail' en la que rememoró su marcha del Chelsea y habló de la personalidad de José Mourinho.

"Me usó como ejemplo. Quería demostrar que podría dejar marchar a cualquier jugador. Yo seguía siendo el máximo goleador, aunque ese año habían firmado a dos grandes delanteros como Hernán Crespo y Mutu. Mourinho quería demostrar quien era el jefe y me usó a mí", recordó.

Hasselbaink lo comparó con lo que está sucediendo en el Tottenham con Dele Alli: "Mourinho siempre lo hace así. Ahora lo hace con Dele Alli en el Tottenham. Así se las apaña y siempre consigue éxitos. No puedes culparle. Es un ganador".

El neerlandés también recordó que se las tuvo con Ranieri, su último técnico en el Chelsea: "Un par de semanas antes de que llegara Abramovich, me llamaron al despacho de Ranieri. Me dijo que lo había hecho muy bien con él, pero que tenía dinero para gastar y que me buscara un nuevo club. Yo le dije que no iba".

Luego, el Chelsea compró por una millonada a Crespo y a Mutu y, aun así, Hasselbaink siguió siendo decisivo. "Ranieri me trató fatal, pero me acabó llamando y eso me da la razón", prosiguió.

Aunque el fútbol ha cambiado mucho, Hasselbaink cree que seguiría marcando muchos goles en la actual situación: "Creo que seguiría marcando toneladas de goles. Yo podría fácilmente con los centrales modernos".