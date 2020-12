Mou, mosqueado con la "falta de ambición" de su Tottenham

A José Mourinho le dolió mucho dejarse otro empate, esta vez contra los Wolves, en un partido que el Tottenham había empezado ganando. En cuestión de semanas, su equipo ha pasado de pelear el liderato a estar fuera de plazas europeas.

"Es decepcionante, claro", lamentó el portugués en la rueda de prensa posterior al partido, donde dijo estar enfadado por desperdiciar su ventaja. Ndombele adelantó a los 'spurs' en el primer minuto, pero Saïss hizo el empate a falta de cuatro para el final.

"Tuvimos 89 minutos para marcar más goles y no lo hicimos. Pero no solo es cuestion de eso, es de no ser ambicioso y ahí creo que radica el problema", dijo abiertamente José Mourinho.

No se tapó el técnico portugués, que volvió a criticar la actitud de sus futbolistas. Entiende que no es un tema de energía: "No solo es una cuestión de forma física, también de fe, del espiritu de los jugadores".