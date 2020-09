Mou prometió una foto a un periodista cuyo padre falleció: "Está hecho"

Se tiene a Mourinho como una persona seria e incluso arisca, pero ya son muchos los momentos en los que ha demostrado tener un gran corazón. El último, después de que un periodista le contara la historia de su padre y le pidiera una fotografía.

"Tengo que preguntarte algo en nombre de mi padre. Primero, te manda un saludo. Ahora está en el cielo. Una de las ocasiones en las que estaba muy enfermo, me dijo que, si alguna vez tuviera la oportunidad de verte, te pidiera que te hicieras una foto conmigo porque él siempre me contaba que me criaba como tú ('crías' a tus jugadores)", comenzó.

"Él entrenaría a cualquier equipo, en lo psicológico, como ganar o perder o cosas como esas, y tenía un gran respeto por ti. Esa foto la encuadraré y la pondré en su lugar de descanso eterno. Así que, si el partido va bien para ti y tu equipo, ¿me dejarás hacer eso?", pidió

Y la respuesta de Mou no dejó indiferente a nadie: "La foto no tiene nada que ver con el resultado. La foto está hecha, la haremos. Si puedes verte con nosotros antes del partido o en el hotel, quizá será más fácil. Si es después del partido, pues después del partido, no tiene nada que ver con el resultado. Y para mí es un honor a tu padre. Y respeto que sienta tanto por mí. No me lo merezco, pero muchas gracias".