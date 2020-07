Mou se aprieta el cinturón: quiere a tres jugadores de bajo perfil

El Tottenham empieza a ver lejos los puestos europeos, aunque sería un gran palo para los 'spurs' quedarse fuera de Europa de cara a la próxima temporada, ya que Mourinho no podría revolucionar la plantilla.

El portugués no está contento con la plantilla confeccionada por Pochettino, pero tendrá que conformarse con fichajes 'baratos'.

Muy pocos jugadores son imprescindibles para Mou. En este grupo solo están Harry Kane, Son y Lloris. Además, tampoco puede prescindir de Lucas Moura y Dele Alli.

Todos los demás son reemplazables. Alderweireld y Vertonghen no convence, aunque el segundo se marchará cuando acabe el curso, mientras que Sessegnon y Ndombélé casi no tienen oportunidades.

Con su aterrizaje en el banquillo del club londinense también llegó un jugador de banda: Steven Bergwijn, que costó 30 millones. Además, se hizo efectiva la opción de compra de Lo Celso al Betis.

Sin embargo, Mou sufrió pérdidas: los 'spurs' tuvieron que vender a Eriksen al Inter por 20 'kilos' para evitar su marcha a coste cero este verano.

'The Special One' necesita jugadores acordes a su estilo, ya que no está cómodo jugando de forma tan ofensiva, como él mismo dijo tras la caída ante el Sheffield.

La buena noticia es que necesita poco, tanto de cantidad de jugadores como de dinero, para fichar. El portugués, segun afirma la prensa inglesa, ya tiene encaminados los traspasos de tres futbolistas 'low cost'.

El primero de ellos es Aarons (20) milita en el Norwich. De hecho, es uno de mejores jugadores del colista de la Premier y vendría a cubrir el lateral derecho. Es internacional con Inglaterra Sub 21 y tiene un valor de unos 16 millones de euros.

Pierre-Emile Höjbjerg, centrocampista de 24 años, es el capitán del Southampton, club al que llegó en la temporada 2016-17. Antes, el internacional danés pasó por el Bayern y el Schalke 04. También está en la agenda del Everton y el Leicester.

Por último, también está en la agenda del luso Eberechi Eze (22), mediocentro ofensivo del Queen Park Rangers y una de las sensaciones del Championship. Un fichaje muy asequible al que también le tienen el ojo echado Crystal Palace, Chelsea, City, West Ham, Sheffield y Leicester.

Mou también quiere a un central. Le gustan Gabriel Magalhaes, Thiago Silva y Godín, tres jugadores ya de más caché. La alternativa pasaría por lograr la cesión a bajo coste de Ramsey, Coutinho o Willian.