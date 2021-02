Mou se enfada con Bale porque le dejó por mentiroso en Instagram

Cruce de versiones acerca de por qué Bale no estuvo en la lista de convocados del partido del Tottenham Hotspur contra el Everton en la FA Cup. Mourinho explicó en rueda de prensa que quería trabajar con los recuperadores físicos, pero él desveló en Instagram que no fue así.

El galés compartió una fotografía en la que aparece conduciendo la pelota en el césped de la Ciudad Deportiva 'spur'. Acompañó esta imagen de un escueto texto que reza "¡buena sesión hoy!". Esto reveló que, en realidad, no estuvo ejercitándose en el gimnasio por problemas físicos.

Ante los medios de comunicación, su entrenador había dicho: "No había entrenado el lunes. El martes entrenó con el equipo, pero se me informó de que su deseo era trabajar con los recuperadores físicos durante un par de días para fortalecer la zona donde no se sentía cómodo".

Que le haya dejado por mentiroso en las redes sociales le ha causado un gran enfado a Mourinho, según 'The Mirror'. Si Bale ya estaba teniendo problemas para ganar protagonismo en su segunda etapa en el Tottenham, lo tendrá peor con su técnico en contra.