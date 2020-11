Mou se quejó de que un ayudante del Arsenal esté en Gales con Bale

Mourinho no se fía mucho del cuerpo técnico de Gales. Sabe que uno de sus integrantes pertenece al Arsenal y, con los 'gunners' mirando ya a su duelo en la Premier con su Tottenham -principios de diciembre-, recela de los cuidados que le proporcionarán a Gareth Bale, tocado físicamente.

"Los partidos de selecciones nacionales deben tener entrenadores que sean exclusivamente para ellos y no entrenadores que trabajen para otros clubes. Con Giggs, compartimos opiniones y esa situación, probablemente, no se va a producir esta ver. El hecho de que uno de los entrenadores sea técnico del Arsenal no me hace sentir cómodo. Sinceramente, es así", dijo en rueda de prensa.

"Espero que juegue, pero, si ellos se preocupan tanto por él como nosotros, tienen que gestionar la recuperación, cuántos días de diferencia hay entre un partido y otro. Hay que manejar los minutos que juega y no deberían dejarle llegar a niveles de fatiga", advirtió.

Y proporcionó una explicación: "Es un jugador que ha tenido bastantes problemas en el pasado. Está trabajando tanto... todos estamos trabajando mucho y con cuidado con él. Es importante que no destruyamos el trabajo que todos están haciendo durante estos últimos meses".