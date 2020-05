"Mou y Pep son dos personalidades diferentes con un mismo deseo: ganar"

El camerunés Samuel Eto'o se convirtió por méritos propios en uno de los mejores extranjeros de la historia del Barça. Luego, llegó al Inter, siguió ganando... y mantuvo durante toda su carrera ese excelente nivel.

Ya retirado, el africano rememoró su estancia en la capital de Lombardía. "Fue diferente el triplete del Barça al del Inter. Habían estado esperando la Champions durante 45 años y llegar a un sitio tan especial y hambriento y ganarla inmediatamente parecía una tarea imposible", explicó.

Eto'o recordó que fue Materazzi el que le ayudó a decidir cuando manejaba importantes ofertas para irse del Barcelona: "Así se convirtió en mi hermano. Me escribió: 'Si vienes al Inter, ganaremos todo'. Yo no tenía el número y tuve que preguntar a Albertini. No me había pasado algo así nunca".

José Mourinho, por su parte, también tuvo mucho que ver en su llegada: "Me envió una foto de la camiseta del Inter con el '9' y me dijo: 'Es tuyo, te está esperando".

Precisamente del portugués, el camerunés dijo en 'La Gazzetta dello Sport' que es diametralmente opuesto a Guardiola: "Lo único común que tienen estos dos entrenadores es su deseo de ganar. Son personalidades completamente diferentes que tienen una visión diferente del fútbol".

El delantero sabía que tenía que dejar el Barcelona, por eso no fue tan grande su decepción con Guardiola, a pesar de que le hubiera gustado seguir. Y recordó su partido como lateral en el Camp Nou con el Inter. "Cuando expulsaron a Motta, Mourinho nos llamó a mí y a Zanetti, y me explicó cómo jugar. Ni siquiera tuve tiempo para pensar cómo tenía que jugar como lateral o cuánto debía correr", aclaró el punta de la semifinal de 2010.

Para concluir, desveló su mensaje a sus compañeros antes de la final de Madrid: "No se juega una final, se gana. O llevamos la copa a Milán o no volvemos".