Moukoko cumple 16 años... ¿con su debut como regalo?

Este viernes, la afición del Borussia Dortmund está de fiesta. Su gran promesa juvenil cumple los 16 años, la edad mínima requerida para disputar partidos oficiales en la Bundesliga. Su debut a las órdenes de Lucien Favre en el Olímpico de Berlín apunta a ser su mejor regalo de cumpleaños. Y él lo sabe. "No puedo esperar", sus últimas palabras en Instagram, lo dejan claro: es consciente de que su vida está a punto de cambiar.

El dorsal 18 lleva meses esperando que su legítimo dueño pueda lucirlo. El momento, al fin, ha llegado. Si nada cambia a última hora, Youssoufa Moukoko (Yaundé, Camerún, 2004) se convertirá en el debutante más joven de la historia del fútbol alemán -y quién sabe si también de la Champions League- a la tierna edad de 16 años y un día, superando así Nuri Sahin y Lars Ricken, ambos leyendas en Dortmund.

Referentes estos, sin duda, para la joven estrella a la que llevan años esperando. 141 goles en 88 partidos y una normativa a medida por parte de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) avalan su potencial. Sus registros podrían ser incluso mayores si la pandemia del coronavirus no hubiese paralizado el fútbol amateur y juvenil en Alemania. Categorías que, probablemente, no vuelva a pisar.

En la 2020-21 solo le hemos visto disputar cuatro partidos al joven delantero con el Borussia Dortmund Sub 19. Los suficientes para marcar diez goles repartidos en tres 'hat tricks' y un póker consecutivos, que se dice pronto. No pudo 'mojar' con la Selección Alemana Sub 19 en el par de amistosos que llegó a jugar, pero sí sumó sus primeros 134 minutos como futura promesa de 'Die Mannschaft'. Además, con la Sub 16 anotó tres tantos en cuatro amistosos.

No es de extrañar, por tanto, que Moukoko haya pasado los últimos meses entrenando como uno más junto a Erling Haaland, Jadon Sancho o Gio Reyna. Todos ellos ejemplos de precocidad en el fútbol actual, y todos ellos también podrían ver amenazados sus puestos en el once inicial por un huracán de origen camerunés que nadie ha sido capaz de contener hasta la fecha.

Tanta es la confianza depositada por el club de Westfalia en esta joya que, según The Sun, le está pagando 6.700 euros semanales; casi 350.000 al año. Cifra más que generosa tratándose de un adolescente al que Nike ya tiene fichado. Cuando se produzca su debut con el primer equipo, la conocida firma deportiva le ingresará 10 millones de euros anuales.

Queda por ver, por supuesto, cómo se desenvolverá ante futbolistas profesionales, pero su personalidad, lo que sus compañeros han dicho hasta ahora de él, cinco pókers, 18 ‘hat-tricks’ y 21 dobletes se han convertido en argumentos de peso más que suficientes para dejar volar la imaginación, pues definen a la perfección a un futbolista nacido para atacar. Y la edad, como se suele decir, es solo un número.