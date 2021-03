Moukoko, empeñado en derribar la puerta: debutará con Alemania Sub 21

Con solo 16 años, Youssoufa Moukoko parece decidido a romper con todos los registros. Su última prueba, la convocatoria con Alemania Sub 21.

El seleccionador Stefan Kuntz ofreció la lista de los seleccionados para los siguientes compromisos ante Hungría, Paises Bajos y Rumanía y el nombre del jugador del Borussia Dortmund se encuentra en ella.

Moukoko ya ha participado en dos encuentros con Alemania Sub 20 y en cuatro con la Sub 16, como muestran los números de BeSoccer Pro. Este mes de marzo tendrá la oportunidad de debutar con la Sub 21 y llamar a la puerta de la Absoluta.

Por el momento, parece algo precipitado que pueda disputar la próxima Eurocopa a las órdenes de Joachim Löw, aunque ya sabemos cómo se las gasta el joven alemán dentro de los terrenos de juego.