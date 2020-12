Moukoko, ídolo de niños refugiados: "Es como si uno de nosotros lo hubiera logrado"

Moukoko se ha convertido en una referencia, en un ídolo por parte de los niños refugiados que han de viajar de África a Alemania u otros países europeos sin nada más que su talento y sus ganas de progresar. El jugador del Borussia Dortmund, el más joven de la historia de la Champions League, fue el foco de la admiración de una charla en 'ESPN'.

"Estoy tan encantado de que Moukoko lo haya logrado... Se siente como si uno de nosotros lo hubiera logrado. Mis amigos me hablaron de este joven jugador del Dortmund que no podía dejar de marcar goles. No podía creerlo al principio, pero luego lo vi yo mismo. Marcó. En todos los partidos", aseguró Pablo de Fambia, que, con cinco años, emigró de Ghana a Canadá.

Janina Meyeringh, psicólogo especializado en estos chicos, confirmó que tener al delantero como un ejemplo que seguir les ayuda mucho para relacionarse entre sí: "El fútbol es algo grande entre ellos y Moukoko se ha convertido en un rompehielos para entablar conversación".

"Está viviendo el sueño de elevarse por encima de las estructuras. Es una historia de la pobreza a la riqueza para los jóvenes que llegan aquí a Alemania. Si alguien lo logra, les hace algo a los demás", aseguró además en esta charla el especialista.