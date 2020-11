Antes de Moukoko: los últimos niños prodigio en Europa

El tiempo pondrá a Youssoufa Moukoko en el lugar que se merece. Solo el paso de los años nos mostrará la talla de un muchacho que demuestra tener uno de los mayores potenciales del mundo. Acaba de cumplir 16 años con 141 goles en 88 partidos, por lo que se ha ganado un hueco, a pulso, en la lista de los futbolistas a tener en cuenta en el porvenir. Eso, como mínimo; el resto, el futuro lo dirimirá.

El caso del joven camerunés podrá ser el último, pero ni de lejos será el primero. El mundo del fútbol está lleno de jugadores que debutaron en la élite a una edad en la que muchos de nosotros ni siquiera habíamos decidido qué carrera queríamos estudiar. Unos se quedaron en el camino, otros lograron triunfar a pesar de la presión que se vierte sobre la cabeza de una persona que aún no ha terminado la etapa evolutiva de la adolescencia, pero que ya lee su nombre al lado del de reconocidas estrellas como Messi o Mbappé.

Tomando como referencia las cinco grandes ligas, ProFootballDB echa una mirada hacia el pasado reciente para rescatar a los últimos niños prodigio que se comieron el mundo de un bocado cuando apenas habían logrado romper el cascarón. Son algunos ejemplos de lo que podría llegar a ser un Moukoko que, sin embargo, amenaza con romper todos los registros. El de precocidad, al menos en Champions League, está a punto de quebrarlo.

Los últimos jugadores en debutar con 16 o menos años en alguna de las cinco grandes ligas fueron: Luka Romero, el 6 de junio de 2020, con el Real Mallorca; Rafael Obrador, el 19 de julio de este mismo año, también con el combinado bermellón; y Mohamed Ali Cho, el 8 de este pasado mes de agosto, con el Angers SCO. El menú del día, sin embargo, está compuesto por cinco futbolistas que se estrenaron siendo muy jóvenes y que se han convertido -algunos- en piezas indespensables para sus equipos.

Ansu Fati: 16 años y 298 días

El gran exponente del fútbol español precoz. El 25 de agosto de 2019, con 16 años y 298 días, saltó al terreno de juego en la segunda mitad de un Barcelona-Real Betis (5-2) un jugador que, en su segundo partido con el primer equipo, se erigió en el más joven en marcar con la camiseta azulgrana (16 años y 304 días) y en el tercero de LaLiga, solo por detrás de Fabrice Olinga (16 años y 98 días), con el Málaga, e Iker Muniain (16 años y 289 días), con el Athletic Club.

Desde entonces, el techo del atacante nacido en Guinea-Bissau no ha parado de crecer. Fue el jugador número 800 en vestir la camiseta de España y, a pesar de que en estos momentos se encuentra en la enfermería por lesión, se ha convertido en una de las piedras angulares del Barça. Cinco tantos y dos asistencias en diez partidos, el registro que dejó el bueno de Ansu Fati antes de poner en vilo a todo el barcelonismo con su operación de menisco interno.

Mason Greenwood: 17 años y 156 días

El último gran caso de precocidad en la Premier League junto con el de Bukayo Saka. Debutó en el triunfo del Manchester United frente al Paris Saint-Germain (1-3) en la Champions League 2018-19, aunque entonces fue noticia por jugar con un dorsal del combinado parisino. No atraviesa uno de sus mejores momentos debido a su cuestionable actitud fuera de los terrenos de juego, pero el delantero 'red devil' se ganó su mención dentro del campo con una brillante temporada 2019-20 como seguro de vida.

Aunque llegó a disputar un partido con el Sub 21 y otro con el Sub 23 del conjunto inglés, el entrenador Ole-Gunnar Solskjaer no tardó mucho tiempo en subirle al primer equipo, donde, con un descaro impropio de su edad, se transformó en una de las referencias en ataque la temporada pasada: participó en 49 encuentros y firmó un total de 17 goles y tres asistencias. Actualmente, y gracias a la analítica avanzada de ProFootballDB, sabemos que Greenwood es uno de los mejores futbolistas de 19 años del mundo.

Giovanni Reyna: 17 años y 66 días

El pasado 18 de enero, el entrenador Lucien Favre decidió que era el instante oportuno para que el mundo del fútbol conociese al talentoso futbolista del Borussia Dortmund, compañero de vestuario de Moukoko y un prometedor mediapunta que ha captado la atención de varios de los mejores equipos de Europa. Y no es para menos. Basta con sentarse en el sofá, encender la televisión y contemplar -y disfrutar- de cualquier partido que haya disputado el centrocampista ofensivo. Merecerá la pena ver el duelo si es Gio Reyna uno de los 22 protagonistas.

El día de su debut se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga y desde entonces ha participado en 30 encuentros, con un saldo de tres tantos y seis asistencias. Pero Gio comenzó a ser noticia incluso antes de estrenarse con el primer equipo: es hijo del histórico ex futbolista Claudio Reyna, que pasó por el Wolfsburgo o el Manchester City, entre otros. Aunque ha sido el retoño quien ha abanderado la revolución de Estados Unidos en el fútbol europeo junto a Musah, Dest o McKennie.

Eduardo Camavinga: 16 años y 147 días

Es una de las sensaciones del fútbol francés. Con 16 añitos y 147 días, el de Angola comenzó a escribir su propio relato el 6 de abril de 2019 en un Angers SCO-Rennes (3-3) y, por el momento, la trama del mediocentro defensivo apunta a Óscar: fue vital en la clasificación de su equipo para la presente edición de la Champions League, se erigió en el segundo goleador más precoz con la Selección Francesa con un remate de chilena y debutó en la máxima competición europea como solo los grandes lo hacen: ¡solo falló un pase!

Suma 52 partidos, dos goles y tres asistencias con el Rennes y, por si su alto rendimiento no fuese lo suficientemente noticioso, acostumbra a copar las portadas de la prensa deportiva debido al interés de otros equipos en su contratación. Sobre todo, el Real Madrid, que parece haberse encaprichado con su fichaje. Su compromiso con los de Julien Stéphan concluye en junio de 2022 y en el club, teniendo en cuenta el tipo de jugador que es -y en lo que puede llegar a convertirse- no parecen dispuestos a dejarle marchar por las buenas. Hasta ahora, lo único seguro es que Camavinga reaparecerá en la Ligue 1 tras un mes al margen de los terrenos de juego por unas molestias musculares.

Gianluigi Donnarumma: 16 años y 242 días

Aunque la Serie A tiene precedentes más recientes en Pietro Pellegri, Eddie Salcedo (ambos con el Genoa) o Moise Kean (Juventus), a sus 21 años Gianluigi Donnarumma vive su sexta campaña como arquero titular del Milan. Con 16 años y 242 días, se estrenó con el primer equipo 'rossonero' en el triunfo frente al Sassuolo (2-1) el 25 de octubre de 2015 y, además, escribió una nueva página en la historia de la Selección Italiana con letras de oro: el portero más joven en vestir la 'azzurra'.

El pupilo de Stefano Pioli no solo debutó en la élite de forma prematura, sino que consiguió hacerse el dueño de la portería del Milan. Ha defendido ya el escudo del cuadro de San Siro en 214 ocasiones -22 con Italia-, aunque parece que su futuro podría desligarse del club de la región de Lombardía. Su contrato expira al final del presente curso, en junio de 2021, y el acuerdo por su renovación sigue sin llegar.

Mientras tanto, Donnarumma se ha consagrado como uno de los diez guardametas más seguros de las cinco grandes ligas, ya que ha logrado detener el 78,95% de los disparos que ha recibido en lo que va de campaña.