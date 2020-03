Mourinho agota "las excusas" y ya hasta piden la vuelta de Pochettino

Lo que le faltaba al Tottenham era caer eliminado de la FA Cup ante el colista de la Premier. Se adelantó, le empataron. Empezó ganando la tanda de penaltis, acabó apeado. Un ex futbolista 'spur', Jaime O'Hara, cargó duramente contra José Mourinho por ello. ¡Ya hasta piden que vuelva Pochettino!

O´Hara ejerce como comentarista en 'talkSport', donde habló de que han finalizado las excusas para el técnico luso, que ya suma más de tres meses en el banquillo londinense: "Estoy harto y cansado de excusas. Le he respaldado por el hecho de que perdió a Kane y Son y está tratando de encontrar la forma de ganar, aunque no haya sucedido. Pero la negatividad y la mentalidad de 'todos sentimos lástima por nosotros, tenemos lesiones, Moura y Bergwijn quieren salir, todos sentimos pena por el Tottenham...' ¡No!".

Para el ex jugador del Tottenham, que ya vislumbra también el 'k.o' en la Champions, hacen falta "resultados y todavía hay un equipo suficientemente bueno. Ya no hay excusas para Mourinho. Fue fichado para ganar trofeos y la eliminación de la FA Cup pone en perspectiva hacia dónde vamos. No creo que remonten al RB Leipzig, por lo que la temporada podría terminar la semana que viene", insistió.

Otro ex del club, también comentarista en la actualidad, es Alan Brazil, que fue mucho más allá: "Me gustaría que regresara Pochettino, ¿por qué no? Podría regresar, ya se ha hecho antes. No tiene trabajo y la afición le ama. Es algo que podría suceder".