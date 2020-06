Mourinho apostaría por la continuidad de Ndombele; Barça y PSG, atentos

Desde hace meses lleva sonando Tanguy Ndombele para poner punto y final a su etapa en el Tottenham y enfundarse la camiseta azulgrana del Barcelona

Tantos son los rumores que hablan de la salida del mediocentro francés del conjunto inglés que 'Football London' ya se atreve a señalarlo como uno de los descartes de José Mourinho de cara a la próxima temporada.

Después de que el propio entrenador portugués desvelara en rueda de prensa que modificaría la plantilla de su equipo para el próximo curso, muchos fueron los medios que apostaron directamente por Ndombele.

"Ya hay clubes que están invirtiendo y realizando movimientos importantes en el mercado y todavía no estamos ni al final de la temporada. ¿Esperas que nosotros no hagamos nada y nos quedemos exactamente con el mismo equipo que tenemos ahora? Mi respuesta es no", comentó el entrenador luso en rueda de prensa.

"Espero que hagamos algunas incorporaciones importantes y mejorar dos o tres posiciones que necesitamos mejorar en el equipo. Estoy abierto a la llegada de buenos jugadores", añadió el ex técnico del Manchester United.

Pero para poder realizar fichajes, el Tottenham primero tendrá que dejar salir jugadores, y es en este punto donde el citado medio menciona directamente a Ndombele, al que tacha de transferible debido al gran interés de clubes como el Barça y el PSG.

Eso sí, el medio británico se refiere, también, a una posible reunión Mourinho-Ndombele en la que el técnico aclare el papel que tendrá el joven jugador de 23 años en la próxima temporada, momento en el que el ex del Olympique de Lyon tendrá que decidir si comprometerse con el equipo incluso si cuenta con pocas oportunidades o buscar un nuevo desafío que le asegure continuidad.

Al parecer, el luso le ofrecerá un gran puesto en el once titular del equipo, mejorando sus cifras de este curso, 27 partidos oficiales y un par de tantos, lo que convencería al francés de continuar una temporada más con los 'spurs'. Su contrato alcanza hasta 2025.