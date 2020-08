Mourinho atiza al PSG: "Como equipo, no es nada del otro mundo"

José Mourinho, con dos Champions League en el bolsillo, se ha permitido el lujo de analizar la final de la competición europea que enfrentará al París Saint-Germain y al Bayern de Múnich este domingo 23 de agosto.

El entrenador del Tottenham ofreció unas declaraciones a 'DAZN' y 'GOAL' en las que elogió a varios jugadores del conjunto alemán, entre ellos a Thomas Müller: "Cuando empiezas chico a un nivel alto, la gente cree que eres viejo. Thomas no es viejo para nada, empezó de muy joven. Empezó a jugar finales del Mundial y de la Champions de muy joven".

"Todavía es un jugador joven. Pasó por un período difícil en el Bayern, en una zona gris, pero desde que Hans Flick tomó el equipo jugando en cierta dirección y su posición táctica pasó a ser cómoda para él. Cuando está cómodo, es un jugador que puede hacer goles, dar asistencias... tiene una gran mentalidad, estuvo ahí muchas veces antes. Por eso, esto para él es solo otro gran momento y eso puede ayudar a sus compañeros", añadió.

Además, no dudó en criticar la gestión del PSG: "Creo que es un fracaso que no la hayan ganado en las últimas dos temporadas porque por cinco o seis años la inversión fue loca. La lista de jugadores top que hay es increíble. Por primera vez, llegan a este tipo de situación. Incluso cuando creo que como equipo no son nada del otro mundo, estos jugadores son de otro mundo".

"Diría que el Bayern, pese a ser muy fuerte como equipo y con jugadores especiales, tiene que pensar que el PSG los puede lastimar. Y empezar la preparación del partido no solo en cómo el Bayern puede dañar si no en cómo el PSG los puede lastimar", sentenció el entrenador portugués sobre la gran final.