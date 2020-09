Mourinho, en estado puro: ironizó sobre las opciones contra 'su' Chelsea

Tottenham y Chelsea protagonizarán un duelo vibrante en la EFL Cup. El equipo de Mourinho lo tendrá difícil ante los 'blues', pero hay que decir que los de Lampard no atraviesan un buen momento.

En sala de prensa, el portugués entró a escena y respondió así a una pregunta de un periodista. "Usted ha dicho que no cree que sea posible luchar por la Carabao Cup. Pero seguramente teniendo en cuenta la mediocre actuación del Chelsea el fin de semana, especialmente la primera parte, tiene una gran oportunidad de progresar en esta competición", le dijeron a 'The Special One'.

Y su respuesta fue la siguiente: "¿Estás bromeando o hablando en serio? Porque el Chelsea jugó el sábado, han tenido domingo y lunes, después jugó el martes y, nuevamente, el fin de semana".

"Por lo tanto, si el entrenador dedice no rotar su fantástica plantilla puede perfectamente jugar con los futbolistas que quiera. Como saben, y dejando de lado el jueves pasado, jugamos el domingo, ahora el martes, lo haremos el jueves y el domingo también", añadió.