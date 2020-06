Mourinho, encendido con la FA por la sanción a Dele Alli

El Tottenham dejó escapar una buena oportunidad para reengancharse a la pelea por los puestos Champions. El United le empató al final con un penalti infantil de Dier sobre Pogba (1-1).

Mourinho, muy nervioso en el partido, ya se quejó en la previa de la ausencia de Dele Alli. Recordemos que el atacante hizo una broma en las redes sociales en la que se mofó de los asiáticos cuando comenzaba la crisis del coronavirus.

La FA sancionó al jugador con un partido sin jugar alrededor de 55.000 euros de multa. A su entrenador no le gustó ni un pelo y cargó contra la Federación Inglesa: "Lamento mucho que Dele no esté jugando. Es un jugador que trabajó muy, muy duro durante ese tiempo, y está realmente frustrado de no poder jugar el primer partido".

"No creo que merezca la prohibición de un partido, en comparación con los errores mucho más grandes que ocurrieron durante este periodo sin ninguna consecuencia. Es para todos o para nadie, y es muy injusto para un niño que cometió un error y que lo siente...", añadió.