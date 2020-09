"Mourinho ha sido clave en mi regreso al Tottenham"

Gareth Bale ha vuelto a sonreír y el Real Madrid ya respira al haber confirmado la salida de un jugador que no cuenta para Zidane y que se estaba haciendo bola. El extremo ha cruzado la puerta en calidad de cedido para esta temporada.

Tras todos los anuncios, el futbolista concedió una entrevista a 'BT Sport' y contó que ha hablado con José Mourinho para saber lo que va a querer de él este año y en cuanto se recupere de la lesión.

"Mourinho me ha hablado de algunas posiciones en las que le gustaría que jugara y estoy contento con eso", afirmó.

Gareth Bale admitió que el entrenador portugués ha tenido mucho que ver en su regreso al Tottenham: "Él fue una gran razón para que volviera aquí, es un hombre familiar y un ganador. Es el complemento perfecto para el Tottenham y necesitamos ganar trofeos. Él sabe cómo hacerlo mejor que nadie".

En cuanto a su paso por el Real Madrid, en el que no se duda de lo importante que ha sido en muchos partidos, Bale se ha quedado con esos mejores momentos.

"Disfruté. Me encantó vivir allí. Hay altibajos en todos los clubes. Los máximos han sido increíblemente altos y los mínimos han sido muy bajos. Disfruté logrando lo que logramos, pero es hora de pasar al siguiente capítulo de mi carrera. Quiero seguir ganando trofeos y quiero hacerlo con el Tottenham", aseguró.

"Hablé con mi esposa y sentimos que era lo adecuado y el tiempo correcto. Necesito ponerme en forma completamente y no he entrenado desde el 'stage' en Gales. Es un buen momento para mí y no puedo esperar para empezar", acabó.