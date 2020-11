"Mourinho les ha lavado el cerebro a sus jugadores para que ganen trofeos"

En unas declaraciones concedidas a 'Monday's talkSPORT Breakfast', Tim Sherwood, ex jugador y ex entrenador del Tottenham, ha querido hablar sobre el actual momento del conjunto inglés.

Sherwood analizó el cambio sufrido por los 'spurs' con la llegada de José Mourinho al banquillo: "Ha encontrado un camino con el grupo de jugadores que tiene. Ha comprado muy bien, Reguilón ha sido un buen fichaje como lateral izquierdo, pero Hojbjerg para mí ha sido el mejor fichaje, encaja en el estilo y protege las dos mitades centrales".

Y añadió: "Cuando tenemos jugadores como Son y Kane, que son de clase mundial y probablemente podrían jugar en cualquier equipo del mundo, siempre tienes una oportunidad. No han jugado especialmente bien esta temporada, pero ¿a quién le importa?".

"José les ha lavado el cerebro a sus jugadores para que crean que tienen que trabajar para lograr algo, que necesitan ganar trofeos. ¿Y por qué no vas a creer en él? Ha ganado 20 trofeos importantes en su carrera y tú estás ganando partidos de fútbol, así que empiezas a creer que este tipo es el verdadero, sabe de lo que está hablando y ¿por qué no podemos ganar la Liga?", sentenció el ex jugador.