"Mourinho me dijo: 'eres el primer futbolista que me ha dicho que no"

Joaquín Sánchez ahora es uno de los eternos veteranos de LaLiga, pero en su día fue uno de los talentos innatos que se crio en el fútbol español. En su charla con 'Daily Mail', el propio jugador repasó cómo se fue formando el Joaquín que se ve hoy día.

El Mundial que disputó en 2002 con España fue un escenario para él y Mourinho, en 2005, intentó su fichaje: "Estaban todos -representantes de Betis y Chelsea- en el hotel Alfonso XIII y yo volvía de un compromiso publicitario en Madrid y no quería ir a la reunión. Sabía que si iba terminaría yendo a Inglaterra. Así que no fui. Hablé con Mourinho más tarde y me disculpé. Me lo agradeció y me dijo: 'Te agradezco que seas sincero porque eres el primer futbolista que me ha dicho que no".

"Lopera me dijo que tenía que irme porque habían llegado a un acuerdo. Todo sucedió muy rápido para mí. Tenía 20 años cuando jugué el Mundial de 2002. Recuerdo haber tenido mucho estrés porque no era fácil asumirlo todo. Cuando llegó el momento de la verdad, no quise dar ese paso de irme a otro equipo. Simplemente no me vi a mí mismo saliendo de casa. Lopera decía 'aquí viene el ruso de nuevo con una oferta'. Pero yo estaba feliz donde estaba. Sé que perdí una oportunidad importante de jugar en un club importante y ganar mucho dinero, pero no era en lo que estaba pensando en ese momento. Este es un negocio tan grande que la palabra del jugador no siempre cuenta mucho. Es cierto que, a veces, nos olvidamos de lo más importante, que es jugar", rememoró el jugador gaditano.

Los cambios en Valencia y la bonita etapa en Málaga

Del Betis se marchó al Valencia, donde tuvo penas y glorias con Quique Sánchez Flores, Ronald Koeman y Unai Emery a los mandos. Del primero aprendió mucho, con el segundo salió escaldado -no quiso hablar de él- y de Emery siempre recordará sus eternas sesiones de vídeo: "Vino con mucho entusiasmo. Tácticamente, uno de los mejores preparados, pero era tan intenso que a veces te hacía explotar la cabeza". Ya en el pasado reconoció que se quedaría sin palomitas en una de esas sesiones del entrenador vasco.

La aventura en Málaga con Manuel Pellegrini -ahora su técnico en la segunda etapa en el Betis- fue una bocanada de aire fresco para él, pero esos cuartos de final en Dortmund serán siempre una pesadilla para él. "Si hubiese existido el VAR, habríamos estado en semifinales. Salí en el minuto 86 y estaba en la semifinal. Me senté y pasó lo que pasó. Regresamos al hotel y fue muy triste, pero cuando llegamos a Málaga era como si hubiésemos ganado la Champions. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo porque toda la ciudad estaba en el aeropuerto", recordó.

La Selección y su abrupta salida, algo que nunca entenderá: "Mi forma de ser no me ha hecho ningún favor, pero no debería ser así. Tienes que juzgarme como futbolista. Hace años que dejé de pensar en eso y lo cierto es que ha habido una gran Selección y es normal que no me tuvieran como opción principal".

Sin embargo, no entendió cómo Luis Aragonés dejó de contar con él: "En ese momento creo que fue muy, muy, muy injusto conmigo. Lo he pensado, soñado, muchas veces. Y él lo sabe. No sé dónde estará ahora, pero él lo sabe".

A sus 39 años, sigue siendo capital en el Betis. Y, a medias, desveló su secreto: "Mi madre me amamantó hasta los seis o siete años. El médico dice que por eso soy tan fuerte. Cuando llegas a los 30 años piensas: 'Veamos este año'. Pero estoy bien físicamente, en buena forma. Si puedo hacer otro año después de este, si mi cuerpo puede soportarlo, seguiré. Pero no pienso arrastrarme. Al final creo que mi carrera se ha basado en intentar siempre ser un chico que no pierde esa ilusión, que llega a entrenar con mucha hambre y ganas de ser profesional".