"Mourinho no es como Cruyff, nunca pasará a la historia"

El Arsenal se impuso al Tottenham y confirmó que el proyecto de José Mourinho no va tan sobre ruedas como cabría esperar. Los 'spurs' tendrán que centrarse en la Europa League, donde tienen pie y medio en la siguiente ronda tras ganar 2-0 al Dinamo de Zagreb.

En Italia, Antonio Cassano negó que sea un técnico que vaya a pasar a la historia pese a sus dos Champions. "Nadie puede decir que sus equipos jueguen bien. Él ha ganado dos Champions, pero eso significa nada. Un genio como Cruyff solo ganó una y, sin embargo, no lo podemos comparar con Mourinho", dijo en 'Calciomercato'.

El ex jugador transalpino criticó el desempeño de los 'spurs' ante el Arsenal: "Tienen mejor equipo y se pasaron defendiendo 80 minutos. No creo que un técnico que ha ganado tanto pueda seguir jugando así. Su fútbol no pasará a la historia".

Tras el partido, José Mourinho sacó pecho por haber alcanzado los 100 goles en la temporada. "Estoy feliz por la actitud y con una sonrisa por haber logrado los 100 goles. Y eso que somos un equipo defensivo... No es una mala estadística para un equipo defensivo, para un equipo tan negativo".