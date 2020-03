"Mourinho no me decía nada en los entrenamientos del United"

Al margen de ser uno de los técnicos más exitosos de la historia, José Mourinho siempre ha destacado a lo largo de su trayectoria por ser muy exigente.

Esa faceta del portugués ha supuesto a lo largo de los años todo un desafía para los futbolistas más jóvenes, que debían dar lo mejor de sí mismos para hacerse un hueco en los esquemas de 'The Special One'.

Pero esa exigencia también ha supuesto todo un lastre para muchos jóvenes talentos, sobre todo durante la etapa de Mourinho en el Manchester United. Y es que según Joshua Bohui, ex pupilo del luso en el cuadro mancuniano, el técnico no daba bola a las perlas de los 'red devils'.

"En el campo de entrenamiento nunca me decía nada sobre lo que tenía que hacer para mejorar y a veces no podía entender lo que quería. También sentí que no era accesible y sabía que daba igual si entrenaba bien o mal", explicó en 'Planet Football'.

El ahora jugador del NAC Breda detalló que el de Setúbal no se lo ponía nada fácil a los jóvenes cuando se encontraba dirigiendo al conjunto de Old Trafford.

"Cuando Mourinho estaba allí no había oportunidades para mí, Greenwood, Angel Gomes o Chong", relató Bohui.

Sin embargo, esa situación complicada para las perlas mancunianas se resolvió totalmente con la salida de Mourinho. "Ahora con Solskjaer las cosas son muy diferentes y hay otro espíritu con los jóvenes", sentenció.