"Mourinho nos ha implantado una mentalidad ganadora"

El Tottenham Hotspur atraviesa un momento dulce. Tras una convulsa temporada 2019-20, este primer curso con José Mourinho desde el inicio a las órdenes del equipo apunta a ser todo un éxito.

La influencia del portugués en la evolución del equipo londinense es clara y Moussa Sissoko, uno de los jugadores de los 'spurs', quiso explicar todo lo que ha aportado el de Setúbal desde su aterrizaje en la entidad londinense.

"Mourinho nos convierte en ganadores. Sabemos qué tipo de entrenador es Mourinho y lo que ha hecho en el pasado. Creo que el presidente lo trajo aquí para ganar trofeos y él trató de llevar esa mentalidad al equipo", aseguró ante los medios tras el reciente duelo ante el Brentford de EFL Cup.

"No voy a decir que no la teníamos antes con nuestro ex entrenador (Mauricio Pochettino), pero el equipo está trabajando mucho y él nos empuja todos los días. Ahora es bueno que lleguemos a la final y tenemos que ganarla", sentenció.

Cabe recordar que el Tottenham no gana un título desde la temporada 2007-08, curso en el que precisamente el equipo levantó esa Copa de la Liga con Juande Ramos en el banquillo.