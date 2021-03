Mourinho organizó una inolvidable fiesta para sus jugadores con el rapero Snoop Dogg

José Mourinho se caracteriza por ser duro y exigente con sus jugadores. Pero el entrenador portugués también tiene su lado amable y divertido.

Así lo demostró durante su etapa como entrenador del Chelsea, cuando durante la pretemporada en Estados Unidos organizó una inolvidable fiesta para sus jugadores con el rapero Snoop Dogg.

El propio Wayne Bridge, ex jugador del conjunto 'blue', lo desveló en 'The Rig Biz Podcast' de Archie Curzon. El diario 'The Sun' recoge las palabras del ex futbolista.

"Tuvimos algunas pretemporadas en Estados Unidos y él hizo una fiesta. Fue bueno para los muchachos. Y cuando digo hacer una fiesta, me refiero a que Snoop Dogg estaba allí, todos estaban allí", explicó Bridge, que dejó clara la magnitud del evento.

Al mismo tiempo, el ex futbolista del Chelsea no dudó en considerar que el técnico luso es demasiado duro con sus jugadores: "Ves cómo trata a algunos jugadores y creo que a veces es un poco duro".

"Es un gran entrenador, pero en los casos en los que lo ha pasado mal en el Manchester United y en el Tottenham, parece un mimado que tira sus peluches del cochecito. Creo que a veces no lo lleva tan bien. Pero es divertido de ver, me encanta verlo", sentenció Wayne Bridge.