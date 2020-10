Mourinho, preocupado por Kane, advirtió a Southgate

José Mourinho está preocupado. Al entrenador del Tottenham le quita el sueño que Harry Kane pueda lesionarse durante su concentración con la Selección de Inglaterra.

Inglaterra juega un amistoso frente a Gales el próximo día 8 y dos partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA ante Bélgica y Dinamarca, el 11 y el 14, respectivamente.

Por eso, en la previa del encuentro de la Europa League ante el Maccabi Haifa, el entrenador portugués ha pedido "comprensión" por parte de Gareth Southgate con sus jugadores, sobre todo con la estrella británica.

"Cuando tienes este tipo de jugador, quieres que juegue cada partido, pero eso no es posible. Sabes, creo que Gareth Southgate y Steve Holland se preocupan por los jugadores. Es mi esperanza, no voy a llamar, pedir o suplicar. No voy a presionar. Pienso que merecen libertad y les tengo el mayor de los respetos", comento el luso.

Además, se refirió a la posibilidad de que Dele Alli esté en el cara a cara europeo: "No puedo confirmar que Dele vaya a jugar, como tampoco puedo confirmar que no vaya a hacerlo".

"Todavía tenemos algunas sesiones de entrenamiento, tenemos decisiones que tomar. Lo único que te puedo decir es que está siendo muy, muy profesional. Tengo un gran respeto por él", sentenció Mou.