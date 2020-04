Mourinho quiere pescar en el Barça

A principios de este mes de abril, el diario 'Sport' indicó que el Barcelona ya le ha comunicado a Rakitic que la intención del club es traspasarlo en el próximo mercado de fichajes.

Cada día se van sumando 'novias' en la extensa lista que ya posee un Rakitic que analiza cuál es la mejor opción para su futuro. Continuar en LaLiga es lo más preferible y el Sevilla le ha abierto las puertas.

Pero mientras tanto, el periodista Abdellah Boulma pudo informar de que el Tottenham de José Mourinho se ha puesto a la cola para pelear por el jugador croata, pues ven a un futbolista con una enorme capacidad para mandar en el centro del campo de los 'spurs'.

El técnico portugués querría a Rakitic para reorganizar su centro del campo, tocado tas la marcha de Eriksen y con un Lo Celso que le está costando meter las últimas marchas.

La idea del Barça es la de traspasar a su jugador o que cumpla el contrato en 2021 y se marche gratis, así que una cesión no está contemplada. De momento, Rakitic se entrena en casa y a la espera de ver qué ocurre con la temporada y con su futuro, que se resolverá, casi con toda seguridad, en cuanto acabe el curso.

Rakitic, por su parte, ya hizo un análisis de su situación hace días en 'Mundo Deportivo': "Con la gente que he hablado, tampoco me ha podido dar una explicación o algo concreto. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador".