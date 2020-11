Mourinho restó presión al Tottenham: "¿El título? Nosotros somos solo un poni"

Todas las cámaras de la jornada en la Premier League estaban enfocadas en ese Chelsea-Tottenham. El conjunto 'spur' podía colocarse como líder... y lo hizo junto al Liverpool gracias al empate (0-0). Pero minutos después del pitido final, ante los medios, José Mourinho quiso restar presión a sus futbolistas.

"El Tottenham no es un candidato al título, ni siquiera estamos en esa carrera. No somos un caballo, no sé cuál es la palabra. Somos los caballos pequeños y jóvenes. Solo somos un poni", resaltó el entrenador portugués en sala de prensa.

"Ves la diferencia: Joe Rodon jugaba para el Swansea, Thiago Silva fue durante muchos años uno de los mejores centrales del mundo. Quizás un mes del salario de Thiago pague el anual de Joe", añadió Mou.

Una comparativa con declaración de intenciones sobre los últimos fichajes del Chelsea, uno de los equipos que más invirtió en el pasado mercado de fichajes. Y uno de sus ex equipos.

"Estoy muy feliz con Joe -Rodon-. Estoy muy feliz con el equipo y de estar con este increíble cuerpo técnico. Un empate en Stamford Bridge suele ser algo positivo y mantenerse en la cima de la Liga también lo es", reconoció.

Pero Mourinho y su equipo ya miran más allá: "Mi vestuario no está contento con eso y es fantástico. Es un cambio total de mentalidad y de personalidad. Fue un partido donde los respetamos y ellos nos respetaron".