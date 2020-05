Mourinho reveló lo que le dijo a Guardiola en el Barça-Inter

La noche de los aspersores en el Camp Nou. Así acabó la semifinal de la Champions League 2010, con José Mourinho siendo mojado en el césped. El Barcelona lo vio prácticamente hecho, pero el portugués advirtió a Guardiola en pleno partido.

En una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', el técnico portugués, ahora en las filas del Tottenham, desveló lo que le susurró al entonces entrenador del Barcelona al oído.

"Cuando Busquets cae casi noqueado, yo estaba en diagonal en nuestro banquillo, el suyo y el sitio donde Motta es expulsado. Por el rabillo del ojo vi al banquillo del Barcelona celebrándolo como si ya hubiesen ganado", explicó Mourinho.

Fue entonces cuando el portugués se acercó. "Vi a Guardiola llamando a Ibra para hablar de táctica en once contra diez. Yo solo le dije: 'No montéis la fiesta, que el partido no se ha terminado", aclaró.

"El partido emblemático del Mourinho defensivo fue el Camp Nou, pero el Barça perdió 3-1 en Milán y nos habíamos ganado el derecho de jugar contra ellos como quisiéramos. Además, si Pandev no se hubiera lesionado en el calentamiento, habríamos jugado con él, Sneijder, Eto'o y Milito", aseguró.

El portugués explicó que, una vez eliminó al Barcelona en el Camp Nou, decidió que la siguiente temporada iba a dirigir al Real Madrid, donde estuvo durante tres temporadas.