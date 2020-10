Mourinho se negó a comparar al Tottenham con el Madrid

Antes de medirse al Burnley este lunes, el Tottenham había firmado 15 dianas tras cinco partidos disputados en la Premier League, unos números más que buenos para los 'spurs'.

Si los londinenses siguen a este nivel, el registro del Madrid de Mourinho de los 121 goles en LaLiga será pulverizado. El luso rechazó culquier tipo de comparación.

"Tengo que ser honesto y decir que tenemos muy buenos jugadores de ataque, pero tenemos que darle estabilidad al equipo porque es lo que el equipo necesita para en defensa sentirse sólido y confiado", empezó diciendo Mourinho en declaraciones recogidas por 'Sport'.

Asimismo, 'The Special One continuó en la misma línea: "Necesitamos poder jugar con estos jugadores ofensivos y tener el equipo con todos listos para organizarnos defensivamente y no ceder espacio al oponente. Y detrás, tenemos que mejorar en algunos detalles".

Por último, Mourinho dejó caer que ficharán en el próximo mercado de fichajes. "Estoy muy contento con la plantilla, pero claro que, el próximo verano, tendremos que darle algunos retoques. Eso es lo que siempre haces para mejorar", concluyó.