Mourinho se quejó del "penalti moderno" a Gündogan

José Mourinho, técnico del Tottenham Hotspur, acuñó el término "penaltis modernos" para criticar la decisión del colegiado Paul Tierney de señalar al Manchester City un penalti por el derribo de Pierre-Emile Hojbjerg a Ilkay Gündogan.

"Ellos tuvieron uno de estos penaltis modernos. Yo los llamo así", dijo el técnico portugués a la cadena 'Sky Sports' después de la derrota por 3-0 ante el City de Pep Guardiola.

"Un penalti moderno es uno en el que incluso si tocas al rival con una uña puede ser penalti. Depende del oponente. Para algunos que toques al rival con una uña es penalti y el VAR no puede negarlo, porque hay contacto, ya sea con el dedo pulgar o con la uña del dedo pulgar. No puede negar que haya penalti", se quejó Mourinho, quien también criticó el excesivo cansancio de sus jugadores al haber jugado una prórroga en la FA Cup.

"No tuvimos nada a nuestro favor y la segunda parte fue muy complicada", añadió el técnico portugués, que se marchó resignado del partido y más lejos de Europa.

Insistió Mourinho en que el cansancio hizo mella: "¿Qué hago con el juego? Un equipo fresco contra uno muy cansado, pero uno que comenzó muy bien. Lo controlamos, dimos al poste y el 1-0 podría habernos dado el combustible que necesitan cuando estás cansado".

"Un equipo que no está unido, no juntos, se rendiría y sería castigado, pero vi a tipos como Harry Kane, Ben Davies, Pierre-Emile Hojbjerg dándolo todo. No tengo nada que decir contra mis jugadores, ni siquiera un par de errores que siempre están presentes", sentenció Mourinho.