"Mourinho, si Hazard quiere ir al baño, le seguiré"

Ander Herrera, uno de los jugadores que estuvo a las órdenes de Mourinho en el Manchester United, quiso explicar a 'The Athletic' cómo preparó el entrenador portugués la estrategia para enfrentarse al Chelsea.

Al parecer, entre los dos organizaron la forma de parar al actual jugador del Real Madrid Eden Hazard, cuando vestía la camiseta 'blue', durante un partido disputado en abril de 2017, un duelo que finalizó con victoria para los de Old Trafford por 2-0.

"José y yo sabíamos que Hazard era, con mucho, el mejor jugador de la Premier League en ese momento. Para ganar el partido, no podíamos dejarle que tocara la pelota. Debía tocar lo menos posible. Por eso hicimos un trato. Le dije: 'José, estoy listo si necesitas que lo marque, que lo siga a todas partes. Si él quiere ir al baño, yo también voy porque quiero ganar este partido", explicó el español, actual jugador del PSG.

Una propuesta que el luso aceptó inmediatamente: "Lo más importante en el fútbol es que mi equipo gane porque así duermo feliz cuando me acuesto. No importa lo que tenga que hacer, siempre que se respeten las reglas y no se haga nada ilegal".

"Es el mejor entrenador del mundo cuando las cosas van bien. En la relación con los jugadores, en la forma en que trata a todos. Realmente disfruté sus sesiones de entrenamiento. Él y Rui Faria hacían un gran equipo. Pero cuando las cosas no van bien... También es cierto que cuando pierde, no lo acepta de la mejor manera. Lo reconoce él mismo, no se lo oculta a nadie", sentenció Herrera.