Mourinho volvió a atizar con dureza a sus jugadores: "Falta actitud"

El Tottenham no consiguió pasar del 3-3 ante el LASK en la fase de grupos de la Europa League. Un resultado que no gustó nada a José Mourinho, muy crítico con su plantilla al término del partido.

"Tengo la sensación, en base a mi experiencia, de que alguno de mis jugadores creen que no deben estar en la Europa League. Es un tema de actitud y ya me ha pasado antes. Hay algunos jugadores que no se motivan con la fase de grupos de la Europa League. Es un hecho", comentó el portugués.

Y añadió: "Algunos son fundamentales para nosotros y los necesito en el campo bajo cualquier circunstancia. Necesitaba a algunos de estos jugadores para equilibrar al equipo, como Hojbjerg o Son, porque sin ellos no creo que hubiéramos conseguido un resultado positivo", dijo Mou sobre su plantilla.

"Hasta en el Manchester United tuve una situación en la que perdimos dos partidos a domicilio en la fase de grupos y cuando llegamos a las eliminatorias teníamos mejores rivales... y ahí el equipo afrontaba el partido de manera diferente", sentenció el entrenador luso.