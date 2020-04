Moyá afirmó que quiere quedarse y la Real lo sabe

Si la Real quiere renovar a Moyá, Moyá renovará. Así de simple. Él mismo lo dijo en un directo de Instagram. Está a gusto en San Sebastián y no pondrá ningún impedimento en caso de que se le ponga un contrato sobre la mesa. Tampoco tiene altas exigencias.

"Mi intención no la escondo y la Real lo sabe: es seguir aquí porque estoy muy a gusto y puedo seguir aportando muchas cosas al equipo en todos los sentidos. Pero es una decisión que no me compete solo a mí, y aceptaría lo que fuese por parte de la Real, y la Real lo sabe", afirmó.

"Que la Real decide renovarme, pues aquí estaré yo para renovar y seguir un año más juntos. Si decide que termine la vinculación, pues trabajaré con mi representante para buscar un equipo", añadió el guardameta, que ha tenido más protagonismo en Copa.

"Creo que sigo teniendo fútbol en mi cuerpo pese a los 36 años. Me siento bien todavía para seguir un año, dos o tres. Hasta que el cuerpo me diga que no puedo más. En la Real Sociedad, soy un poco el padre de todos. Además, a nivel familiar, estamos pensando en quedarnos a vivir en San Sebastián", sentenció.