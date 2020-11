Moyá, dispuesto a aplazar su retirada un tiempo más

Ya tiene 36 años, y está en su último año de contrato con la Real Sociedad. Pero Miguel Ángel Moyá aún ve lejos la retirada. La Real le ilusiona, y se ha mostrado dispuesto a ayudar, a aportar. Ahí estará, para lo que Imanol quiera.

Así lo ha explicado, en una entrevista concedida a 'Radio Euskadi'. "El mérito es de todos", empezó diciendo Moyá, al respecto de la buena temporada que está firmando la Real Sociedad.

"Los que nos quedamos sin jugar apretamos al que juega. Existen posibilidades de que podamos hacer algo grande esta temporada", añadió el veterano portero mallorquín.

"No nos vamos a relajar, porque somos conscientes de que para ganar debemos dejarnos la vida en el campo. Veo al equipo muy convencido de lo que tiene que hacer", dijo también, a ese respecto.

Para él, Imanol es de lo mejor que le ha pasado en su dilatada carrera. "Ojalá hubiera tenido más años en el fútbol con esta idea que tiene Imanol", llegó a decir.

"Imanol no me ha prometido que vaya a jugar más partidos. Y creo que hace bien. Va por sensaciones. Ya me dijo que estuve a punto de jugar algún que otro partido, pero que Remiro estaba bien. Imanol hace las alineaciones para ganar", continuó.

Moyá debutó esta temporada ante el AZ Aklmaar, en la Europa League, algo que le sorprendió hasta a él. "Me sorprendió jugar ante el AZ porque Remiro empezó jugando en Liga y Europa", dijo, el guardameta.

Y aunque sabe que el final de su carrera está cerca, confía en que no esté ya a la vuelta de la esquina. "Mi deseo es que esta no sea mi última temporada, y si no lo es, y encima es en la Real, pues mucho mejor. Tengo la ilusión de seguir, aportar en todo lo que sea posible, y jugar. Estoy con ganas", dijo Moyá, para finalizar.