Moyano contempló que la Liga no se reanude

Moyano forma parte del enorme grupo de futbolistas que ha quedado paralizado por el coronavirus. Como capitán del Valladolid, comentó en una entrevista con el diario 'AS' cómo está viviendo la situación. Contempló que no vuelva la competición, pero dejó claro que no es lo que quiere.

"Estamos a la expectativa, depende mucho de la progresión del virus. No es como cuando estaban cambiando el césped o de una lesión. Ahí, tenemos controlado más o menos el tiempo que se necesita, pero, en una situación como la que estamos viviendo, nadie puede aventurarse a decir en 20 días, en 30, en 40", aseguró.

"Dar opiniones es arriesgado y temerario. Lo que deseo es que todo vuelva a la normalidad cuanto antes y que se pueda volver a la competición. Sería lo más lógico y lo más justo. En caso de no poder ser, las personas encargadas tendrán que tomar las medidas necesarias o la postura que ellos crean que es más justa y que no se desvirtué la competición", añadió.

Sobre la posible pretemporada que habrá que montar previa al regreso de la Liga, comentó: "Cuando hablamos de deportistas profesionales, todo el mundo sabe el riesgo que corre y nosotros sabemos el que corremos de tener lesiones. El deportista de élite siempre trata de llevar a su organismo al límite para intentar ser el mejor e intentar estar en las mejores condiciones".