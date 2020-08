Moyano se ve en el Valladolid la próxima temporada

Javi Moyano ha sido noticia en las últimas horas en el Real Valladolid después de unas declaraciones de Miguel Ángel Gómez, director deportivo de la entidad, en las que se dejaba entrever su adiós al equipo.

Las redes sociales, tras las mismas, se llenaron de palabras de apoyo y agradecimiento hacia un futbolista que rápidamente saltó a la palestra para dejar clara su intención de continuar en el Pucela.

"Muchísimas gracias por tus palabras (a Gómez), pero a día de hoy no tengo que despedirme porque nadie me ha dicho que lo haga. Después de cinco temporadas y más de 150 partidos con la blanquivioleta aún me queda gasolina en el depósito", replicó Moyano en Twitter como respuesta a un usuario.

Unas palabras que muestran cómo el futbolista se ve a las órdenes de Sergio González para la temporada 2020-21. Queda por saber si finalmente la entidad termina pensando igual que él.