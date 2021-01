Moyes negó ofertas por Rice

De momento, no hay ofertas por Declan Rice. Al menos, esa es la versión de David Moyes, entrenador del West Ham, al ser cuestionado por una posible salida del centrocampista.

En declaraciones a 'Amazon Prime', el técnico se refirió a los rumores que hablaban de contactos de Manchester United y Chelsea por el futbolista.

"No son verdad, no hemos tenido contacto de ninguno de esos clubes con respecto a Declan y no querríamos de todos modos", dijo tajante después del triunfo por 1-0 ante el Burnley.

Para Moyes, es una pieza clave que no pueden perder: "Rice lo está haciendo muy bien para nosotros, es un gran líder, le ha quitado mucho peso a Mark Noble. Está resultando ser un jugador realmente bueno, pero también un chico realmente bueno y bueno en el club".