Mucha velocidad y remates a portería antes de visitar Ipurua

La plantilla del Real Madrid completó en su ciudad deportiva el último entrenamiento antes de visitar al Eibar en el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga, que se jugará en Ipurua.

El entrenamiento comenzó con los futbolistas divididos en dos rondos. A continuación, los blancos practicaron la posesión del balón y completaron intensas series de carreras de velocidad.

Después, disputaron partidos cronometrados en un campo de reducidas dimensiones. La sesión concluyó con centros y remates a puerta.

A la sesión faltó Vinicius, una ausencia que el propio Zidane se encargó de aclarar en rueda de prensa: el brasileño tiene gastroenteritis. "No creo que esté, porque está mal. No tiene fiebre, pero no está cómodo", declaró el francés.

Por su parte, Hazard y Odegaard volvieron a entrenar, pero, finalmente, el belga se quedó fuera de la convocatoria para Ipurua, al igual que el propio 'brasileiro' y el malagueño Isco Alarcón, que presenta un fuerte golpe en el tobillo y tendrá que someterse a unas pruebas este domingo o el lunes.