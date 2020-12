Mucho campeón para tan poco líder

El Real Madrid-Atlético, al que ambos llegaban con los papeles cambiados en relación a la última campaña, dio vida a LaLiga, que corría el riesgo de quedar casi sentenciada y que ahora vuelve a motivar a Madrid y Barça. Los 'merengues' torturaron a un Atlético que no fue ni el equipo aguerrido de hace unos meses ni el alegre de los últimos.

Se quedaron a medias los rojiblancos y también el Cholo, al que no le funcionó el experimento de la defensa de tres y que tuvo que remar a contracorriente durante todo el partido. Enfrente, Zidane tocó poco lo que le funcionó en Sevilla y ante el 'Gladbach' y repitió éxito en una semana fantástica que ha vuelto a enganchar a los suyos a todo.

Después de un inicio bonito, en el que ambos propusieron sin demasiada profundidad, enseguida quedó claro que el Real Madrid empezó más enchufado el derbi. Los acercamientos serios comenzaron con un tímido chut de Modric que salió fuera y continuaron con una batería de ocasiones de Benzema, empeñado en ganarle una vez más el duelo directo a Luis Suárez.

Al francés le dejó sin gol Oblak, el de siempre, con una parada tan meritoria como discreta. Luego, no aceptó a rematar un balón en el segundo palo después de un deficiente despeje de Felipe que había despistado a sus compañeros de zaga.

1-0 y cabreo en el banquillo rojiblanco

Era cuestión de tiempo, pues el equipo blanco vivía muy cerca del área del meta esloveno, pero el 1-0 no llegó en jugada, sino a balón parado. Hasta ahí tuvieron más intensidad los de Zidane. Sirvió Kroos y remató demasiado solo Casemiro después de que se estorbaran otra vez los defensas rojiblancos.

El tanto obligaba a cambiar el plan de un Atleti que ni cerraba atrás como antes ni presionaba arriba como esta temproada. Pero Simeone no lo veía claro. Se fue consumiendo la primera parte sin más ocasiones, aunque con el técnico argentino ya planeando la revolución del descanso.

Los tres cambios del Cholo fueron a la vez castigo y claudicación. No estuvieron bien sus hombres y se equivocó él en el planteamiento. El Atleti amagó con estar algo mejor. Lemar y Correa salieron con ganas de dar más que los titulares y vieron la amarilla en dos acciones anaranjadas. La del argentino, además, no fue penalti de milagro.

Con todo, el galo, que fue de lo mejor de los suyos, pudo enganchar al líder en el derbi. Centró bien en una de sus únicas llegadas con clarividencia Llorente y Lemar, que no se esperaba que Varane no fuera capaz de despejar, quiso ajustar demasidado y no tiró ni a puerta.

Ni con los cambios

Pese a que el partido pedía a gritos el cambio de un Luis Suárez con la lengua fuera y que no aportó prácticamente nada, Simeone sentó a Joao Félix, que se fue con un cabreo de impresión, y terminó de cortarle las alas a los suyos. No tuvieron tiempo ni de asimilar el cambio, pues un misil de Carvajal se transformó en el segundo después de tocar en el palo y en el culo de Oblak.

A la tercera, el Cholo por fin quitó al ex del Barça y el Atlético mejoró, aunque no se sabe bien si porque hubo más físico para apretar al Real Madrid o porque los blancos, sabedores de que tenían el trabajo hecho y con otro partido en un par de días, empezaron a desconectar.

Courtois y Oblak, que no desentonaron en otro duelo en la cima, echaron el candado al electrónico y al partido con dos acciones de mérito que volvieron a dejar claro cómo acabó el derbi cada uno. Relajados los blancos, que permitieron cabecear a Saúl solo un servicio de Lemar, e impotentes los 'colchoneros', que perdieron un balón y vieron cómo un Lucas exuberante casi hace un golazo.

LaLiga cobra vida, aunque el Atlético sigue teniendo una jugosa ventaja. Podrá conservarla con la receta de las primeras jornadas, pero no con la de un derbi en el que recibió tantos goles como dianas en contra llevaba y en el que sigue sin ganar por sexta ocasión consecutiva.