"Muchos no saben que empecé de portero, mi padre me dijo que ahí no me veía"

El Everton tiene la oportunidad de igualar a puntos al Liverpool este domingo en el liderato de la Premier League. De ello y mucho más habló Yerry Mina en su charla con 'AS'. El colombiano, encantado en esta nueva etapa 'toffee'.

"Las cosas están saliendo bien. La hinchada está emocionada, pero esto acaba de comenzar, es muy largo y difícil. Hay que destacar el trabajo que se está viendo, es muy competitiva. Hay que destacar el trabajo que se hace, fuera y dentro de la cancha. Desde el primer jugador hasta el utillero o el jardinero nos enfocamos. Se ve que lo damos todo en el campo", aseguró el central colombiano.

Piropeó la actitud de Carlo Ancelotti: "Carlo es 'top'. Te da confianza. Cuando tienes un error no te juzga ni te señala. Te dice: 'Tranquilo, todo está bien'. Eso marca la diferencia, lo aprecio mucho. En otros equipos no es así. Él te viene a hablar, se ríe contigo como uno más. Es muy importante esa manera especial que tiene de mantener el liderazgo".

"James es un 'crack'. Muchos dudaron de su calidad, pero ha demostrado que es 'top'. Se entrena bien, come bien y está todo el día pensando en cosas que le hagan mejorar. En un día con él te das cuenta que es un profesional de diez. He aprendido mucho de él. Es mi 'panita', siempre estamos juntos y aprovecho para observar", reconoció Yerry Mina.

Contó cómo se inició en el mundo del fútbol: "Mi papá me marcó mucho. Él era un portero muy bueno y yo, que es algo que no muchos saben, también empecé de arquero. Él me dijo: 'Salte, no te veo ahí'. Así que me busqué otra posición. Como no era muy rápido en aquel entonces y un poco gordito, me buscó otro sitio. Pasé a jugar de volante".

Por último, habló de su etapa en Barcelona. "Siempre trato de trabajar fuerte, porque cuando no juego pienso que me va a tocar la oportunidad. Cuando el entrenador confía en ti, es fundamental. Puedes hacer las cosas. Son momentos difíciles que uno pasa. Sí que me sirvió para ver quién estaba conmigo. Hubo muchas personas que se alejaron. Le envío un gran abrazo a mis familiares, a los que siempre estuvieron conmigo. Lo que voy a intentar es hacer siempre las cosas, no para buscar el aplauso de la gente, sino para glorificar a Dios", finalizó.