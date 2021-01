Müller explotó con una periodista tras la eliminación: "¡Te estás riendo!"

El Bayern de Múnich perdió en los penaltis ante el Holstein Kiel, de la Segunda División Alemana, durante el encuentro de los dieciseisavos de final de la DFB Pokal y la tensión se hizo presente tras el encuentro.

Porque Thomas Müller atendió a la periodista Valeska Homburg, de 'ARD', momento en el que ambos tuvieron sus más y sus menos porque, según defendió el delantero alemán, la reportera comenzó a reírse en mitad de la entrevista.

"La conclusión es que perdimos ante un equipo de Kiel, que puso todo en la eliminatoria. Tuvimos mucho más juego y posesión en la primera mitad. No se insinuó una pizca de malestar. Tuvimos que estar más alerta. En la segunda mitad se puso difícil, la nieve y el viento se hicieron más fuertes. Nos veía bien con el 2-1. Fue un equipo duro de Kiel, pero deberíamos haber ganado el partido de todos modos. Es difícil decir que no lo has invertido todo", comentó Müller.

El Hostein Kiel anotó el tanto del empate en el último suspiro del partido y terminó llevándose la victoria en los penaltis: "Es muy, muy decepcionante. No se nos puede culpar por haber venido aquí con una mala actitud. Tengo que asimilarlo. Este no es el mejor resultado para el Bayern".

Pero justo en ese momento, a Valeska Homburg se le habría dibujado una sonrisa en el rostro, algo que Müller no dudó en reprocharle: "¿En que piensas? ¡Te estás riendo!".

Y las disculpas de la reportera, que intentó aclarar que no se reía del Bayern, no sirvieron de nada. "Por supuesto que te estabas riendo", prosiguió el atacante internacional alemán.

Intentando seguir con la entrevista, Homburg le preguntó si tenía alguna explicación para esta eliminación, a lo que Müller le respondió: "No, aún no. El humor es acorde a la situación. No estamos de buen humor". "Podemos imaginarlo. Buenas noches y gracias", respondió la periodista para poner punto y final a la tensa entrevista.