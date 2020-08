Müller se ilusiona con Messi, pero Rummenigge le despierta del sueño

El posible adiós de Leo Messi del Barcelona sigue causando revuelo en todo el mundo. Clubes de todo el planeta hacen cuentas para estudiar si pueden afrontar un fichaje de tal magnitud.

El último en hablar sobre la posible incorporación del astro argentino ha sido el Bayern de Múnich, que a través de Karl-Heinz Rummenigge, CEO del conjunto alemán, ha descartado al delantero azulgrana.

"No podemos pagar a un jugador de ese calibre. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del Barcelona me entristece un poco. Leo ha escrito la historia de ese club y en mi opinión debería terminar su carrera con la azulgrana. Hay aspectos internos y privados que no conozco y es por eso que no interferiré", comentó en unas declaraciones concedidas a 'Tuttosport'.

Pero no ha sido el único en hablar sobre Messi en el Bayern. Y es que Thomas Müller no dudó en bromear sobre el fichaje del rosarino: "Durante las últimas veces he hablado con nuestro director financiero. Creo que no podemos hacer nada al respecto".

Y añadió en unas declaraciones en un acto de la empresa de muebles Höffner: "No he leído el burofax y no sé lo que pone. Alguna vez tenía que llegar el día en que se separarían los caminos de Messi y el Barça. Está claro que muchos pensaban que sería el final de su carrera pero, aparentemente, las cosas han cambiado".

"Messi es de los mejores, si no el mejor futbolista de este planeta. Me quito el sombrero ante toda su carrera. El cambio que supondría su marcha, desde mi punto de vista, puede ser interesante para el mundo del fútbol. A excepción de los aficionados del Barça, no creo que nadie lo vea de manera crítica, sino más bien con curiosidad por lo que está por venir", añadió Müller.

Además, el jugador del Bayern tuvo tiempo de recordar la histórica goleada 2-8 endosada al Barça en la Champions: "Felicito a nuestro preparador deportivo. Solo un ejemplo. Llevábamos 10 minutos calentando cuando el Barça saltó al campo a calentar. Estaban muy relajados. Eso no tiene que significar nada. El encuentro podría haber acabado de otra forma, pero creo que se vio que estábamos muy hambrientos".