Mundialista, reputado... pero se queda con Boca: "Jugar en La Bombonera, lo mejor de mi carrera"

Hay equipos que marcan para toda la vida y Boca Juniors es uno de ellos. El mundialista Nahitán Nández, ahora en el Cagliari, reconoció que no ha vivido nada igual a lo experimentado allí en su carrera.

Ni el hecho de haber jugado las más grandes competiciones con su Selección, la de Uruguay, le ha provocado a Nández un sentimiento igual.

"Esa gente transmite algo que es difícil de explicar", dijo en declaraciones que recoge 'Goal'. Curiosamente, el 'Xeneize' también echa mucho de menos a un jugador que se caracterizó por su garra y su entrega con la camiseta oro y azul.

"He tenido la suerte de jugar una Copa América y un Mundial, pero jugar en La Bombonera con esa gente transmite algo que... Es muy difícil explicarlo con palabras. Se me eriza la piel. Hasta el momento, fue lo más lindo que me pasó como experiencia en el fútbol", concluyó.