Mundo, así ruge Gignac: doblete y remontada antes del descanso

No son demasiados, pero aún hay algunos que no conocen a André-Pierre Gignac. El francés se alejó de los focos europeos al irse al fútbol mexicano en 2015, pero allí ha mostrado su mejor nivel durante estos seis años. Por si fuera de las fronteras aztecas no suena tanto su nombre, decidió recordarlo a todo el 'planeta fútbol'. Y qué mejor escenario que el Mundial de Clubes.

Tigres, campeón de la Liga de Campeones CONCACAF, se medía al Ulsan Hyundai en los cuartos de final. Los coreanos golpearon primero con un tanto de Kim Kee-Hee a los 24 minutos, pero Gignac se guardaba sus zarpas para el momento oportuno.

El francés apareció en el área como el auténtico 'killer' que es para empatar en el 38'. Reyes peinó una pelota al área desde la derecha y el '9' remató de primeras para batir a Hyun-Woo.

Todavía quedaba la guinda de Gignac a su primera parte. Esta llegó de penalti en el 50', tras los cinco de alargue que hubo antes del descanso. Quien si no iba a asumir la responsabilidad de lanzar una pena máxima en ese momento tan delicado. El galo engañó al meta coreano y selló la remontada antes de la retirada a vestuarios.