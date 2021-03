Mundo 'Superclásico': el factor Gallardo y la aspirina Russo

Aquellos que se atrevan a no conocer la prehistórica rivalidad entre Boca Juniors y River Plate dirán que solo es un partido más de la Copa de la Liga Profesional. Que solo otorga tres puntos, como cualquier otro. Pero un 'Superclásico' va mucho más allá: no entiende ni de clasificaciones ni de competiciones. Es ese tipo de choques que adquiere máxima prioridad sin importar las condiciones. Argentina vivirá este domingo una nueva entrega de la película más esperada en el país.

La Bombonera, de nuevo sin público, servirá de escenario para el que será el partido oficial número 20 de Marcelo Gallardo -si no se tiene en cuenta el que le dio la CONMEBOL por ganado en la Libertadores de 2015- ante el eterno rival. Es el cuarto entrenador que más veces ha podido disfrutar de esa cita a lo largo de la historia. Renato Cesarini (23), José María Minella (27) y Ángel Labruna (39), los que tiene por delante. Más logros que añadir a su legado cuando decida probar lejos de Núñez. Fue el 30 de mayo de 2014 cuando cambió por completo la dinámica del 'Millonario'.

El 'Muñeco' que cambió todo

Arrancó su etapa en River Plate y modificó por completo la manera de entender el juego, y también de celebrar la victoria. Una fórmula que todavía tiene éxito. De la Copa Sudamericana de 2014 a la última Supercopa Argentina que levantó semanas atrás. No siempre sale campeón, pero se ha ganado el derecho a poder confiar en su forma de ver este deporte. Incluso en la derrota. Algo procura no cambiar cuando juega ante Boca Juniors. De la mano de BeSoccer Pro recordamos esos enfrentamientos en torneos oficiales -no en los de verano-.

River había ganado solo dos de los últimos once 'Superclásicos' antes de la elección de Gallardo por parte de la directiva. Cinco derrotas y cuatro empates que habían dolido demasiado para dejar esa inercia de dominio 'xeneize' durante cierto tiempo. Todo cambió con Marcelo y su filosofía. El primer 'Superclásico' de su era fue el 5 de octubre de 2014 en el Monumental. Magallán adelantó al equipo 'xeneize' y Pezzella, en la recta final, igualó un encuentro (1-1) en el que Gago y Funes Mori vieron la cartulina roja. Fue uno de los 23 duelos que enlazó el entrenador sin perder en Argentina desde que se concretó su llegada. Un aviso de lo que se avecinaba.

El siguiente cara a cara entre los dos colosos fue en semifinales de la CONMEBOL Sudamericana, en 2014. Una eliminatoria, el arte especial de Gallardo. El empate a cero en La Bombonera dejó todo por decidir para la vuelta en Núñez, donde Pisculichi mutó en héroe de nuevo. El título terminó en la vitrina 'millonaria'.

La primera derrota en torneo oficial en estos duelos en la 'era Gallardo' se dio en mayo de 2015 en La Boca. El 'Xeneize' se impuso (2-0) con goles de Cristian Pavón y Pablo Pérez. Meses después, no se jugó el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores por los aciagos incidentes del gas pimienta en La Bombonera, pero el equipo de D'Onofrio y compañía había vencido en la ida por 1-0 y obtuvo el pase por la descalificación de su rival. En septiembre, nueva revancha y triunfo del combinado (0-1) que por entonces dirigía Rodolfo Arruabarrena gracias al tanto Nico Lodeiro.

Más sosos se mostraron Boca y River en sus encuentros de 2016. Empataron a cero tanto en Núñez como en La Boca, ya con Guillermo Barros Schelotto en el banquillo 'xeneize'. En la temporada siguiente, el equipo azul y oro asaltó el Monumental en Liga con un 2-4, pero el 'Millonario' hizo la réplica en el duelo a domicilio al superar por 1-3 en territorio rival. En noviembre de 2017, dominó de nuevo el 'Xeneize' (1-2), pero a partir de ahí enlazó seis 'Superclásicos' de forma consecutiva sin ganar.

El equipo de Núñez se llevó la Supercopa Argentina ante el eterno rival (0-2) y golpeó donde más dolía ese año, en 2018. La historia deparó una final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Un título que tuvo de todo: tras el 2-2 en La Bombonera, el encuentro de vuelta no se pudo jugar por los incidentes en la previa en el Monumental. La CONMEBOL, con el paso de los días, decidió que se jugara en el Santiago Bernabéu. Después de un duelo para el recuerdo, la final llegó a la prórroga y los tantos de Quintero y el 'Pity' Martínez (3-1) fueron decisivos. Fue el hachazo más duro de Gallardo al bando 'xeneize'. Dos trofeos que comenzaron a decantar esa balanza a favor de 'Napoleón' en sus citas frente a Boca.

Varios meses después, en septiembre de 2018, el 'Millonario' ganó también en Liga a domicilio (0-2). Un año tuvo que pasar hasta que se vieran de nuevo las caras, en octubre de 2019 en una revancha en la Copa Libertadores, esta vez en semifinales. River ganó el primer asalto (2-0) y le valió perder en La Bombonera (1-0) para acceder a la pelea por el título. Flamengo se alzó como 'jefe' de América en aquella edición.

El parche exitoso de Alfaro y la llegada de Russo

Sin Schelotto y con Gustavo Alfaro en el banquillo de Boca, el 'Superclásico' de Liga en septiembre de 2019 terminó en tablas (0-0). El técnico llegó como solución momentánea y convirtió en campeón del torneo doméstico al cuadro 'xeneize' de Liga en la última entrega antes de la pandemia. Una etapa que dejó la Copa Diego Armando Maradona en Argentina. Torneo para el que ya se puso al mando Miguel Ángel Russo con Riquelme y Ameal en el palco.

Siguió en ese cambio de dinámica e hizo levantar un nuevo trofeo a Boca de la nueva competición en honor al '10'. En el cara a cara ante River ambos conjuntos empataron a dos en La Bombonera en el que fue el último precedente entre ambos. El primero sin público en la grada por culpa del COVID-19.

Los números

Un repaso al papel de Marcelo Gallardo en los 'Superclásicos' y la irrupción de Russo en los mismos. El 'Muñeco' mantiene un 36.8% de victorias ante el eterno rival en competiciones oficiales (siete victorias, siete empates y cinco derrotas) con 22 goles a favor y 17 en contra.

El técnico de Boca, sin embargo, todavía no sabe lo que es ganar en las tres ocasiones en las que se ha enfrentado a River (dos empates y una derrota) con tres goles a favor y cinco en contra. Solo una de ellas fue ante el 'Muñeco' (la de la Copa Diego Maradona) en este segundo ciclo en el cuadro 'azul y oro'. En su primera etapa empató en la primera con un 1-1 en el Clausura de 2007 y cayó en el posterior Apertura por 2-0.

Este domingo los dos especialistas de los banquillos vivirán un nuevo combate: será el cuarto en competición oficial para Russo y el 20 para Marcelo Gallardo. Choque de estilos, de filosofías y de historia.