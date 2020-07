Muniain dejó caer que el VAR ayudó al Madrid: "Ya sabemos la tónica"

El VAR sigue dando mucho de qué hablar. Y está entrando mucho en escena en partido de Madrid y Barcelona. Volvió a hacerlo en el duelo en San Mamés ante el Athletic de los 'merengues' y Muniain, uno de sus jugadores, no salió nada contento. Lo dijo en declaraciones a 'Movistar'.

"A mí me ha parecido que no era penalti. Dani García se la quería llevar de semirruleta y se le ha escapado, pero tenía la posición ganada para sacar la bola con conducida. Luego habrán visto un contacto, pero en el fútbol hay muchos contactos que no son falta o penalti", dijo.

"No lo he visto, Raúl ha comentado que recibió un pisotón. La diferencia es que un área lo han revisado y en el otro no. ha recibido un pisotón y ni lo han revisado. Ya sabemos la tónica de estas últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas decisiones. Que cada uno saque sus conclusiones", añadió.

Sergio Ramos, capitán del Madrid, dio también su parecer al mismo medio. Aseguró que, a su juicio, no cometió ningún tipo de pena máxima sobre Raúl García. Desde su perspectiva, lo que ocurrió fue que le pisó levemente y sin querer, lo que, en su opinión, no es punible.