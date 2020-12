"Muniain y Raúl García son dos ejemplos, dos fenómenos"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró este lunes que el sábado en Mestalla no vio "ninguna carita" en Raúl García e Iker Muniain, dos jugadores a los que considera "dos ejemplos, dos fenómenos" por su comportamiento.

Tras marcar el 1-2 de penalti, precisamente a Muniain, Raúl García no celebró el tanto e hizo algún gesto que pareció desvelar cierto enfado; mientras que el capitán, sin mayores aspavientos, también pareció molesto con el cambio que se produjo pocos minutos después y ya con el 2-2 final en el marcador.

"No vi ninguna carita ni nada. Iker y Raúl son dos ejemplos, son dos fenómenos y no, no... en ese aspecto creo que todos los jugadores quieren jugar los 90 minutos, pero lógicamente no hay sitio siempre para 90 minutos para todos", dijo el técnico vasco en la rueda de prensa previa al partido liguero de este martes ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

"Nuestros jugadores en eso son un ejemplo comparados con los equipos que veo yo por ahí. Son un auténtico ejemplo todos", añadió Garitano.

El de Derio también razonó el cambio de Muniain por Unai Núñez para jugar con tres centrales, una decisión que le ha generado críticas desde el sábado y una opción táctica que podría utilizar mañana ante el Madrid.

"Es una posibilidad que tenemos. El otro día Yeray tenía un golpe y decidimos reforzar la línea de tres, no sin dejar de tener llegada. Seguimos manteniendo tres jugadores arriba y dos carriles más largos de lo que estaban antes. Fueron los últimos cinco minutos y lo podemos volver a repetir como hacen otros equipos y como hemos hecho nosotros en muchas ocasiones también", explicó.